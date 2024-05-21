Adnan Oktar davasında 1 kişiye tahliye

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında bir kişinin tahliyesine karar verildi.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Sadun Engin, Paşa Durmuş, Orkun Şimşek ve 4 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Sanık avukatları örgüt merkezinin Anadolu Yakası’nda olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek davanın Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesini talep etti.



Mahkeme heyeti bu talebi oybirliğiyle reddetti.



“SİVİL TOPLUM KURULUŞUYUZ” SAVUNMASI



Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Sadun Engin, “Seküler bir çevrede büyüdüm. 12-13 yaşından itibaren evrim teorisini öğrendim. Din eğitimi haftada 1 saat ve çok yüzeyseldi. Sonra arkadaşlarla tanıştım ve sorduğum sorulara çok güzel cevap verdiler. Bundan sonra hayatımı değiştirdim ve dine yöneldim.” dedi.



“Ben dinimi yaşamak için kimseden emir almak zorunda değilim. Allah yolunda harcadığımız bütün emeklerimiz kapatılmak isteniyor.” savunmasını yapan Engin, kendilerinin sivil toplum kuruluşu olduğunu savundu.



Engin, “Oralarda hizmetlerimizden bahsettik. İsrail ile köprü görevi gördüğümüz yazıyor. İllegal işler için de köprü oluşturulabilir, doğruyu hakkı anlatmak için de köprü kurmuş olabiliriz.” diye konuştu.



1 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI



Savunma yapan tutuklu sanık Paşa Durmuş ise örgütün Adnan Oktar’ı kitaplarından tanıdığını söyledi.



“Milli şuurumun gelişmesinde çok faydalı oldu bu eserler. Çok ilgimi çektiği için bu camiadan tanıdığımız insanlarla sohbetimiz gelişmiştir.” diyen Durmuş, Oktar’ı bir kez gördüğünü anlattı.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Paşa Durmuş’un tahliye edilmesine karar verdi.



Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 15-16-17 Ekim tarihlerine ertelendi.