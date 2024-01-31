12 yaşındaki Behiye'nin katili cezaevinde intihar etti

İzmir'de bir çocuğu öldüren Suriye uyruklu şüpheli, cezaevinde intihar etti.

24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana gelen olayda, Levend Macu (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.’yi (12) de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı.