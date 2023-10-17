13 yaşındaki çocuğa takside taciz davasında ilk duruşmada tahliye

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunu kullandığı takside taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan taksi şoförü Hasan G., tahliye edildi.



Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan G. cezaevinden getirildi.



Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmada pedagog eşliğinde beyanı alınan 13 yaşındaki İ.Ö., taksi şoförü Hasan G.’nin kendisine yaşını sorduğunu, 12-13 yaşında olduğunu söylediğinde ise, “Yaşına göre olgunsun.” dediğini anlattı.



Hasan G.’nin eski ilişkilerinden bahsettiğini anlatan İ.Ö., “2 yıllık sevgilisinin çok yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını, hatta bu nedenle hastanede kaldığını söyledi. Normalde anti-depresan ilaçları kullandığını ancak o gün ilacını almadığını söyledi.” diye konuştu.



Taksicinin yalnız olduğunu ifade ederek “Gözlerin çok güzelmiş” dediğini anlatan küçük çocuk, şunları söyledi:



“12 yaşından beri sigara içtiğini söyleyerek benim sigara içip içmediğimi sordu. Ardından sigara yaktı. Gece saat 03.00’e kadar alkol aldığından bahsetti. Korktuğum için araçtan inmek istedim. Normalde eve gidip oradan arkadaşıma geçecektim ancak korktuğum için evin önünde indim. Eve girerken sanığın kapıda beklediğini gördüm.”



İ.Ö.'nün babası B.Ö. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Cinsel istismarcıların küçük çocuklara yönelik izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makaleler okudum. Bu olayda da sanığın kızıma yönelik benzer bir yaklaşımı olmuştur. Bu makaleleri mahkemenize ibraz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Duruşmada savunma yapan sanık Hasan G., ise suçlamaları reddetti.



SAVCI HAPİS İSTEDİ



Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, normal bir takside yaşı büyük bir kadın yada erkekle yapılmayacak sohbetlerin ışığında yaşı küçük mağdurun yaşı ve gözlerinin güzelliğinin şeklindeki sözlerin yaşı küçük çocuğa cinsel sarkıntılık suçunu oluşturduğu belirterek sanığın “cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.



TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Kararını açıklayan mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken, telefon hatları ve sosyal medya hesaplarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Ayrıca sanık Hasan G.’nin 15 günde bir imza atması ve 3 ay süreyle taksi kullanamamasına hükmetti.