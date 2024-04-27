Erzurum'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Erzurum'da Ömer Tolar idaresindeki bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsü, Yunus Emre Mahallesi Özmeral Caddesi'nde, İbrahim İstanbullu'nun kullandığı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrildi, park halindeki 2 araçta hasar oluştu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü Tolar ile araçtaki Hamza Ethemdost, Sedagül Altındağ, Sema Yanger, Ayşe Dursun ve Fatma Arıcı yaralandı.



Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.