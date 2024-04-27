İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 30 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.
Bugün
17/
11
Yarın
19/
13
Salı
20/
14
Çarşamba
18/
13
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