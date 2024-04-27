İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

İstanbul için hava durumu bugün nedir? İstanbul için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İstanbul için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İstanbul yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024
İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

İstanbul İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 30 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

17

/

11

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

19

/

13

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

14

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

18

/

13

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