İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 17°. Yarın için İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 19°. 30 Nisan 2024 Salı İstanbul hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba İstanbul hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°.