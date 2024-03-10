14 aylık bebek kaza kurbanı

Samsun'da Süleyman Kabadayı hafif ticari araçla seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca aracın hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.
Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Gürgendağ mevkisindeki kazada, araç sürücüsü Süleyman Kabadayı ile Duygu Kabadayı, Asaf Kabadayı ve 14 aylık Ömer Kabadayı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan Ömer bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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