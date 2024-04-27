Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Nisan 2024

Erzurum İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Erzurum için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Erzurum hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Erzurum hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. 30 Nisan 2024 Salı Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Erzurum hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°.