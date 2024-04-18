14 ilde FETÖ'ye Kıskaç-12 operasyonu: 60 gözaltı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak düzenlenen 14 ildeki Kıskaç-12 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalanırken ilk belirlemelere göre 6 milyon değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.



Yakalanan 60 şüphelinin örgütün sözde güncel yapılanması ve askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün gaybubet evi olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, paylaşımının devamında "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.