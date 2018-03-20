14 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.



Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.



Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.



Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

ŞIRNAK'TA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.



Teröristlere yönelik hava destekli operasyonlarda 2 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.