14 yaşındaki Elif, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Mardin'de, atıcılıkta 9 Türkiye rekoru bulunan Elif Berfin Altun, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Lise birinci sınıf öğrencisi Elif Berfin Altun, atıcılıkta kendi kategorisinde bugüne kadar 9 Türkiye rekoru kırdı. Antrenör olan annesinin çalıştırdığı Altun, 16 Eylül'de Peru'da düzenlenecek 'Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Daha önce de 3 kez milli takıma seçilen, Almanya, Hırvatistan ve Azerbaycan'daki şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden Altun, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

"DÜNYA ŞAMPİYONASININ EN KÜÇÜK SPORCUSU"



Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde atıcılık antrenörü olan Nedret Altun, kızının şampiyonada yarışacak en genç sporcu olduğunu belirterek, "Yıllardır bu spor dalı içerisinde mücadelemizi veriyoruz. Ulusal müsabakalarda yarışan 30 aktif sporcum var. Bu sporcular arasında Elif Berfin, üçüncü kez milli takıma seçildi. Amacımız, finallerde yarışması. Çünkü Elif aynı zamanda dünya şampiyonasının en küçük sporcusu. Emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyoruz" diye konuştu.