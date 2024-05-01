140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

Kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.
1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı.
Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi.
Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında futbolcu olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.
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