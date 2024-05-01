140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 140 kilometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Darıcaspor U-18 takımı futbolcusu Yunus Emre Savaş (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

Kaza önceki gün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu yönetimindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı.

Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı.

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu - 1

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi.

Kazada yaralanan ve Darıcaspor U-18 takımında olduğu öğrenilen Yunus Emre Savaş, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.

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