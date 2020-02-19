15 gün önce saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni 'Ares' hayatını kaybetti

Antalya'da baba oğulun darbettiği 18 yaşındaki genç, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini yitirdi.



Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 16 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen Şehmus Özdemir'in, sabaha karşı hayatını kaybettiği bildirildi.



Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Özdemir'in babası üzüntüsünü dile getirdi.



Oğlunun arkadaşlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Özdemir, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri ve görevlilerine de teşekkür ediyorum. Başımız sağolsun. Şehmus Özdemir ölmedi, kalbimizde yaşıyor" dedi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



Özdemir, oğlunun yarın memleketleri Diyarbakır'da toprağa verileceğini söyledi.

2 HAFTA ÖNCE YARALI BULUNMUŞTU



Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Özdemir'i darbettikleri anlaşılan V.E. ile oğlu K.E. tutuklanmıştı.



"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı ifade edilmişti.



SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI NASIL AŞILIR?

