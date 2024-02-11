15 milyon liralık kaçak telefon operasyonu

Beylikdüzü'nde kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.

15 milyon liralık kaçak telefon operasyonu

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 18 bin 325 ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Beylikdüzü'ndeki bir adreste cep telefonu parçalarının birleştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada 18 bin 325 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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