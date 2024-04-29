Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan yangında 4 daire küle döndü. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Alınan bilgiye göre, -Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarındaki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Esenköy Belediyesi’nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede 4 daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında 4 dairede hasar meydana geldi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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