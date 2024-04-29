Yalova'da yangın: 4 daire küle döndü

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde yol kenarındaki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Esenköy Belediyesi’nin yanı sıra çevredeki ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede 4 daireye yayılan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.
Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında 4 dairede hasar meydana geldi.
AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yalova
- Türkiye
- Yangın