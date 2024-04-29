İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Port Alaçatı Marina yönünde seyreden Baran Kılıçkap (25) idaresindeki otomobil tarlaya devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıçkap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Otomobildeki K.Ş. (29) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



K.Ş, buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edildi.