İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otomobil tarlaya devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 'in ilçesine bağlı Port Alaçatı Marina yönünde seyreden Baran Kılıçkap (25) idaresindeki  otomobil tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kılıçkap'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobildeki K.Ş. (29) ise ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.Ş, buradaki tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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