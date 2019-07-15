FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz kalkışmasını canlarıyla önleyen şehitler için İstanbul'da anma programı düzenlendi.



Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İstanbul Müftü Yardımcısı Bahri Şamat şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran İstanbul protokolü ve vatandaşlar, edilen dualara eşlik etti ve FETÖ'cü hainleri lanetledi.



Vali Ali Yerlikaya, şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi. Kimisiyle uzun uzun sohbet etti.



Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 15 Temmuz Şehitler Derneği Başkanı Tarık Şebik, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile diğer adli ve idari yetkililer katıldı.



Anma programı, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin kabirlere karanfil bırakmasıyla sona erdi.



VİDEO: SAAT SAAT 15 TEMMUZ GECESİ