15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis

Kayseri'de otobüs durağında bekleyen 15 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan kişi, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Çocuğun annesi karara "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" sözleriyle tepki gösterdi.

15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sanığa 8 ay hapis

'nin Melikgazi ilçesinde geçen yıl 22 Mayıs'ta otobüs durağında bekleyen A.M. (15) isimli ortaokul öğrencisi okuldan çıkıp, otobüs durağında beklediği sırada yanından bisikletle geçen M.G.'nin (45) sözlü tacizine uğradı.

Mağdur kızın ailesinin şikayeti üzerine M.G. hakkında "cinsel " suçlamasıyla dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur ile sanık M.G. salonda hazır bulundu.

"BİR ŞEYLER DEDİ, KORKTUM"

Şikayetçi oluğunu söyleyen A.M., "Bisikletle yanımdan geçti. Bir şeyler dedi, korktum. Okul yönetimine giderek durumu anlattım." dedi.

"BİSİKLETİMLE HURDA TOPLUYORDUM"

Cinsel tacizde bulunmadığını öne süren sanık M.G. ise "Bisikletimle hurda topluyordum. Kimseyle konuşmadım. Kimseye de laf atmadım. Kötü söz dahi söylemedim. Sadece oradan geçtim." dedi.

8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Hakim, sanık M.G.'yi, "cinsel taciz" suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

ANNEDEN TEPKİ: BUNLAR NE OLACAK BÖYLE, SÜREKLİ ARAMIZDA MI GEZECEK?

Karar sonrası mağdurun annesi hakime, "Bunlar ne olacak böyle? Sürekli aramızda mı gezecek?" dedi.

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