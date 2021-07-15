15 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 48 can kaybı, 7 bin 304 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Tabloya göre Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu.



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.



Covid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.



"GAZİANTEP VE KONYA KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" dedi.



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