Yunanistan'ın geri ittiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 1'i çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 8 Mayıs saat 00.30’da Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 1'i çocuk 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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