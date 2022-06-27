16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu.

Haberler - İHA 27.06.2022 - 06:07

16 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği suda boğuldu

Anıl Deprem (16) arkadaşlarıyla birlikte Karasu Şelalesi’ne yüzmeye gitti. Bir süre arkadaşlarıyla birlikte yüzen Deprem, bir anda boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun içerisinden çıkarılan Anıl Deprem’e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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