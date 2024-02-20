16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Çorum’da bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.

16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi’nde, 16 yaşındaki M.T.B. kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve ekibi sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle bacak ve göğüs altından yaralanan genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayını gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

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