İYİ Parti'de kurultay heyecanı | Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu

DERVİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçimin ardından yaptığı ilk açıklama şunları söyledi:

"Bu yolculuğa çıkarken dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık. Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunun, nasıl bir siyasi hareket olduğunun en büyük delilidir.

Sayın Koray Aydın, benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak, yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da iktidar yolculuğuna yine ağabeyim Koray Aydın ile, kardeşim Tolga Akalın ile, bu dava için alın teri döken sizlerle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."

GİK VE MDK ÜYELERİ BELİRLENDİ



Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi de tamamlandı.



Buna göre, yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer yer almazken, Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşcı Hamşioğlu listeye girdi.



Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale'nin de yer alması dikkati çekti.



Liste, şu isimlerden oluştu:



"Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşcı Hamşioğlu, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmran Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kaya, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alparslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demet Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu, Ali Coşkun."



Yeni MDK'de ise şu isimler yer aldı:



"Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı."

AKŞENER'DEN TEBRİK



Meral Akşener, seçimi kazanan Dervişoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.



Akşener paylaşımında "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İkinci turda adaylıktan çekilen Tolga Akalın, kendisine destek veren delegeleri serbest bıraktı.

Tolga Akalın'ın ardından Günay Kodaz da, yarıştan Koray Aydın lehine çekildiğini açıkladı.

Genel başkanlık yarışı Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın arasında geçti.

SEYİRCİ ALINMADI

Kurultaya seyirci alınmadı. Organizasyon komitesi, bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.



AKŞENER'DEN VEDA KONUŞMASI: BUGÜN EMANETİ DEVRETME GÜNÜ

Yeniden aday olmayan Meral Akşener, genel başkan olarak son kez kürsüye çıkarak bir veda konuşması yaptı.

Konuşmasına kürsüden partililere son kez seslendiğini belirterek başlayan Akşener, "Çünkü bugün emaneti devretme günü." ifadesini kullandı.

Hayatının 30 yılını farklı dönemlerde, farklı mekanlarda, farklı imkanlarla siyaset sahnesinde çalışarak geçirdiğini aktaran Akşener, "Siyasi kariyerim boyunca beni motive eden tek bir şey vardı, o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize, bana büyük fırsatlar sunan Cumhuriyet'imize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti." değerlendirmesini yaptı.

Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla karşılaştığını aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim ama şunu içtenlikle söyleyebilirim ki zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Bu yüzden de yalana, dolana, dümene hiç tahammülüm olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı. Allah şahit, toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Buna iman etmişim, iman etmeye de devam ediyorum.