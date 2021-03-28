16 yaşındaki Rabia'dan 3 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta, 3 gün önce markete gittiğini söyleyerek evden çıkan 16 yaşındaki Rabia Parlar'dan bir daha haber alınamadı. Baba Murat Parlar, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek, kızını görenlerin jandarma ve polisi aramasını istedi.

Bursa'da 2 yıldır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yurdunda kalan Rabia Parlar, babası Murat Parlar tarafından 10 gün önce yurttan alınıp Kahramanmaraş'a getirildi.

Bir süre çocukları Rabia ve Fahrettin (15) ile zaman geçiren Murat Parlar, daha sonra çalışmak için Trabzon'a gitti. Rabia Parlar ise cuma günü akşam saatlerinde kardeşine "Markete gidiyorum" diyerek Turan Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi.

Meraklanan Fahrettin durumu babasına anlattı. Bunun üzerine Murat Parlar, Kahramanmaraş emniyetini arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince Rabia'nın bulunması için çalışma başlatıldı.



DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ



Murat Parlar, bir süre önce eşiyle boşandığını ve kızının boşandığı eşinin yanında kalırken 2 yıl önce evden kaçınca polisler tarafından bulunup yurda yerleştirildiğini söyledi.

Bursa'da kaldığı yurda daha önce gidip kızını gördüğünü belirten Parlar, "Pandemi nedeniyle görüşemiyorduk. 10 gün önce yurda gidip kızımı aldım, bayram sonuna kadar bizimle kaldıktan sonra tekrar geri götürecektim. Ben şantiyelerde çalıştığım için bir süre sonra Trabzon'a geldim, Rabia da kardeşi Fahrettin ile birlikte kaldı. Cuma günü gece oğlum beni aradı, 'Baba, ablam akşam 18.00-19.00 gibi markete gidiyorum diyerek evden ayrıldı ama daha dönmedi' dedi. Ben de hemen Kahramanmaraş emniyetini arayıp yardım istedim" diye konuştu.



SOSYAL MEDYA HESABINI DA KAPATMIŞ



Kızının daha önce de evden kaçtığını o nedenle kendisine telefon vermediklerini belirten Murat Parlar, "Oğlum bana, 'Baba benimle tartışıp telefonumu alıyordu. Bir defasında internete girdiğini de gördüm' dedi. İnternetten eski arkadaşlarını bulup onların yanına da gitmiş olabilir. Kaçtıktan sonra sosyal medya hesabını da kapattı. Eski eşim Fatma da emniyete giderek kayıp başvurunda bulundu. 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz, nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızımı görenlerin, yerini bilenlerin polisi ve jandarmayı aramalarını istiyorum" dedi.