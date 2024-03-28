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16 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı | Yayaya çarptı sonra motosikletten fırladı

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Kazada yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ise ağır yaralı olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

16 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı | Yayaya çarptı sonra motosikletten fırladı

Bodrum-Milas karayolu üzerinde Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı.

Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde hayatını kaybederken kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fırlayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı.

16 yaşındaki sürücü trafikte dehşet saçtı | Yayaya çarptı sonra motosikletten fırladı - 1

M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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