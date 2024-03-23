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17 yaşındaki ikizler amca katili oldu

Konya'da kendilerine taşla saldıran husumetli oldukları 32 yaşındaki amcaları Yasin Mutlu'yu bacağından bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki ikiz kardeşler tutuklandı.

17 yaşındaki ikizler amca katili oldu

'da ikizler, kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü.

Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi.

Yasin Mutlu (32), iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. (17) ve H.M.'ye (17) henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı.

İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti.

17 yaşındaki ikizler amca katili oldu - 1 Yasin Mutlu

AMCA ÖLDÜ, İKİZLER TUTUKLANDI

Yaralanan Mutlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Mutlu, bir gün sonra hayatını kaybetti.

İkizler M.M. ve H.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İkizler ifadelerinde, amcalarından sürekli ölüm tehdidi aldıklarını ileri sürdü.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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