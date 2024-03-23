17 yaşındaki ikizler amca katili oldu

Konya'da ikizler, kendilerine taşla saldıran amcalarını bıçakla öldürdü.



Olay, çarşamba günü gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi.

Yasin Mutlu (32), iddiaya göre ikiz yeğenleri M.M. (17) ve H.M.'ye (17) henüz bilinmeyen nedenle taşla saldırdı.

İkizlerden M.M. ise yanındaki bıçağı çıkararak amcasına karşılık verdi. M.M.'nin savurduğu bıçak amcasının sol bacağına isabet etti.