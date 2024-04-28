Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024

Antalya için hava durumu bugün nedir? Antalya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Antalya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Antalya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Antalya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Nisan 2024
Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 1 Mayıs 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Mayıs 2024 Perşembe Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 3 Mayıs 2024 Cuma Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

19

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

19

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

20

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

20

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

20

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