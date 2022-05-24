17 yaşındaki Rabia Yaman'ın sır ölümü

İstanbul'da lüks sitede günübirlik kiralık dairenin camından düşen genç kız öldü.



KİRALIK DAİREYE EĞLENMEYE GİTMİŞLER



Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki sitenin günübirlik kiralık dairesine ikisi kadın 4 kişi eğlenmeye gitti.



17 YAŞINDAKİ RABİA CAMDAN DÜŞTÜ



Dairede içki içen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman, henüz bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattaki evin camından düşerek yaşamını yitirdi.

Rabia Yaman

ARKADAŞLARI PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI



Genç kızın dairede bulunan 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden komşular bu kişileri yakalayarak polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen E.C.A. (14), Volkan C. (19) ve Mehmet K.'nin (24) işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman'ın cenazesi ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Şüphelilerden Volkan C. ifadesinde şunları söyledi:

“Ben E.C.A. ve Mehmet'i tanıyorum. Rabia'yla yeni tanışmıştım. Birlikte eve gittik, alkol almaya başladık. Bir süre sonra Rabia alkolün etkisiyle lavaboya gideceğini söyledi.

''CAMA KOŞTU VE ATLADI''

Ayağa kalktı ve cama doğru koştu ben tuttum. Sonra o sırada yandaki odada oturan E.C.A. ile Mehmet'e seslenip 'Bu kız atlayacak' dedim. E.C.A. geldi, 'kız kıza konuşalım' dedi. İçeride konuşuyorlardı. Sonra Rabia kalktı cama koştu ve atladı.''



''RABİA ATLADI DİYE BAĞIRDI''

Mehmet K.'nin ise ifadesinde “Ben ve E.C.A. odada otururken Volkan 'Bu kız atlayacak' diye seslendi. Biz yanlarına gittik. E.C.A. ile Rabia kız kıza konuşuyorlardı. Biraz sonra E.C.A. 'Rabia atladı' diye bağırdı. Ben başka bir şey görmedim, bilmiyorum" dedi.



Soruşturma sürüyor.