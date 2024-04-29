Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi

Zeytinburnu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 sürücüye 18 bin 650 lira para cezası kesildi.

Zeytinburnu'nda trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası verildi
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Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri, 25 Nisan'da D-100 Güney Yol Cevizlibağ mevkisinde iki araç sürücüsünün makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheliler A.U. ve U.D. gözaltına alındı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "film cam kullanmak", "makas atmak", "yakın takip", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddelerinden 18 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Merkezefendi Merkezi Amirliğine teslim edilen A.U. ve U.D hakkında ayrıca, "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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