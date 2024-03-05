18 Mart'ta okulların açık olup olmadığı, resmi tatil tarihlerini sorgulayan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kahraman Türk askerlerinin 18 Mart'ta Çanakkale'de verdiği vatan mücadelesi nedeniyle bu özel gün anma günü olarak kutlanıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi günü okullar açık mı, tatil mi?



18 MART RESMİ TATİL Mİ?



Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü olan 18 Mart 2024 Pazartesi günü resmi tatil değil.



Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.



18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ HAKKINDA



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür.



I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür. Başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve ölen Türk askerleri anılmaktadır.