Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'de polis ekipleri, ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere özel hareket polisi destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda 102 paket halinde 5 kilo 72,5 gram eroin, paket halinde 4 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 35 TL ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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