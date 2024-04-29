Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'de polis ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere özel hareket polisi destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda 102 paket halinde 5 kilo 72,5 gram eroin, paket halinde 4 kilo metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 35 TL ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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