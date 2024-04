CHP'den Et ve Süt Kurumu yetkilileri hakkında suç duyurusu

Adem, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğe göre soğutulmuş etten elde edilecek kıymaların, kesim tarihinden itibaren 6 gün içinde hazırlanması gerekirken, kurumun ithal ettiği etlerle ilgili olarak bazı firmalarla 8 gün şartlı sözleşmeler yaptığını ileri sürdü.



Et ve Süt Kurumu yöneticilerinin hijyen yönetmeliğini görmezden gelerek halkın sağlığını hiçe saydıklarını iddia eden Adem, "Bu durum, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen ithal etlerle ilgili denetimsizlik iddialarını güçlendirmiştir." ifadesini kullandı.



Adem, bu doğrultuda, Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile ihaleyle ilgili firmaların yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma"dan suç duyurusunda bulunduklarını bildirerek, şunları kaydetti:



"Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı uygulamalar, halkımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Gıda güvenliği konusunda gösterilen bu açık ihmalkarlık ve yolsuzluk iddiaları derhal soruşturulmalı ve her türlü usulsüzlüğe karışan kişi ve kurumlar hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmalıdır."