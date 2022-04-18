18 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, 4 bin 542 yeni vaka

Türkiye'nin 18 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 4 bin 542 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, ülke genelinde 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi

Haberler - Anadolu Ajansı 18.04.2022 - 22:19

18 Nisan 2022 corona virüs tablosu: 19 can kaybı, 4 bin 542 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 164 bin 493 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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