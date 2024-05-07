19 Mayıs için "Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası’nda yer alacak gençleri belirlediği "2024 Yılı Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı.12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında seçilen gençler, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Samsun, Amasya ve Sivas illerini ziyaret ederek Milli Mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak.

19 Mayıs için "Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası (12-21 Mayıs) etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirledi. ’’nin Gücü: Gençliği’ sloganıyla coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı için, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi.

Temsilci Gençler, 18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı kişiler arasından seçildi.

19 Mayıs için "Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı - 1

Bakan Bak: "Binlerce genç arasından 166 Temsilci Genç seçtik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "19 Mayıs’ın ülkemizin 81 ilinde coşkuyla kutlanması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Kutlama programlarımızda Temsilci Gençlerin belirlenmesine özel önem verdik. 2024 yılında kendi illerini ve ülkelerini temsil etmek üzere başvurularını yapan binlerce genç arasından 166 Temsilci Genç seçtik. Temsilci Gençlerimiz, başvuru kriterlerine uygunluk esasıyla yetkinlik, beceri ve aktif katılım deneyimleri göz önüne alınarak, liyakate uygun ve hassas bir değerlendirmeyle belirlendi" dedi.

Temsilci Gençler, farklı illerde pek çok etkinliğe katılacak

12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında seçilen gençler, Milli Mücadele tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Samsun, Amasya ve Sivas illerini ziyaret ederek Milli Mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak. Ankara’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak olan gençler, devlet büyüklerince de kabul edilecek. Başvuru sonuçları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

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