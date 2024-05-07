19 Mayıs için "Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası (12-21 Mayıs) etkinliklerinde yer almak üzere yaşadığı şehri ve ülkesini temsil edecek gençleri belirledi. ’Türkiye’nin Gücü: Gençliği’ sloganıyla coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı için, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi.

Temsilci Gençler, 18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek, milli ve manevi değerlere saygılı kişiler arasından seçildi.