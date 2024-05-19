İki ilde kadın cinayeti

Şırnak'ta bir kişi, birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı bıçaklayarak öldürdü. Mardin'de de eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan Media Almahmoud hayatını kaybetti.

İki ilde kadın cinayeti

ve 'de iki kadın öldürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta dün iddiaya göre, H.Ö. birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı dövüp, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.

Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki ilde kadın cinayeti - 1 Zeliha Kaptıkaçtı

Kaptıkaçtı'nın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Saldırının ardından kaçan H.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MARDİN'DE DE İŞLENDİ

'in Midyat ilçesinin Gölcük Mahallesi’nde de yabancı uyruklu Media Almahmoud (28) saat 03.00 sularında eşi A.A. (36) tarafından 10 yerinden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İki ilde kadın cinayeti - 2 Media Almahmoud

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Almahmoud’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

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