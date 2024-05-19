İki ilde kadın cinayeti

Şırnak ve Mardin'de iki kadın öldürüldü.



Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Eren Sokak'ta dün iddiaya göre, H.Ö. birlikte yaşadığı Zeliha Kaptıkaçtı'yı dövüp, çeşitli yerlerinde bıçaklayarak kaçtı.



Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti, cenaze Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

