19 Mayıs'ta  PTT şubeleri ve noterler açık mı?

Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil. Vatandaşlar, resmi tatilde noterler ve PTT'nin açık olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

19.05.2021 - 09:21

19 Mayıs'ta  PTT şubeleri ve noterler açık mı?

İlişkili Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

19 Mayıs resmi tatil mi? (2021 resmi tatil takvimi)

19 Mayıs resmi tatil mi? (2021 resmi tatil takvimi)

19 Mayıs Çarşamba günü (bugün), Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda noter ve PTT'ler de 19 Mayıs'ta kapalı olacak kurumlar arasında.  

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.


NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...