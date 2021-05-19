19 Mayıs'ta  PTT şubeleri ve noterler açık mı?

19 Mayıs Çarşamba günü (bugün), Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile yurt genelinde tüm kamu ve kuruluşlar kapalı olacak. Bu kapsamda noter ve PTT'ler de 19 Mayıs'ta kapalı olacak kurumlar arasında.

18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar PTT’lerde işlemlerini tamamlamayanlar bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe gününü beklemek durumunda olacaklar.

PTT’lerin yanı sıra bankalar, diğer kargo şirketleri ve devlet daireleri de kapalı olacak. Resmi tatilin sona ermesiyle birlikte yeniden ilgili kuruma giderek işlem yapılabilecek.





