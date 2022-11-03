19 yaşındaki Asiye'nin katili için istenen ceza belli oldu

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki kız arkadaşı Asiye Nur Atalay'ı silahla öldüren Ümit Karakoyun hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümit Karakoyun ile maktul Asiye Atalay'ın kendi aralarında nişanlandıkları anlatıldı.
4 Mayıs'ta sokakta tartıştığı kız arkadaşını silahla başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun'un, ''kadına karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Sanık hakkında ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.