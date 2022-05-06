Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı: Cinayette yeni ayrıntılar

İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldüren Ümit Karakoyun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Atalay ve ailesinin 2020 yılında Ümit Karakoyun'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Atalay'ın sosyal medyadan yaptığı canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızın yanına yaklaştığı belirlendi. Karakoyun, polise yanlışlıkla vurduğunu iddia etti ancak görüntüler yalanı ortaya çıkardı.

Haberler - DHA 06.05.2022 - 13:59 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 17:02

Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun tutuklandı: Cinayette yeni ayrıntılar

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19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun yakalandı

19 yaşındaki Asiye'yi öldüren Ümit Karakoyun yakalandı

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren Ümit Karakoyun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü, Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Daha önce 14 kez suç kaydı bulunan Ümit Karakoyun'un "Uyuşturucu ticareti yapmak", "Yaralama" gibi suçlardan gözaltına alındığı belirlendi.

Organize şekilde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan saldırganın yaklaşık 6 ay önce tahliye olduğu ancak yargılamasının sürdüğü belirlendi. Ümit Karakoyun'un bir süre amcasının yanında tekstil atölyesinde çalıştığı ancak uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle amcası tarafından işten kovulduğu öğrenildi.

AİLE DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Cinayet büro amirliğinde zaman zaman çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Ümit Karakoyun'un Atalay'ı 7 yıldır tanıdığını söylediği öğrenildi. Cezaevine girmeden önce aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden Karakoyun'un 2020 yılında genç kızın evinin önünde bağırıp olay çıkardığı için Atalay ailesi tarafından polise tehdit edildikleri iddiasıyla şikayet edildiği belirlendi. Polis soruşturması sonucu Ümit Karakoyun'un cezaevine girdikten sonra Asiye Nur Atalay'la ilişkisinin koptuğu hatta son zamanlarda genç kızın, Ümit Karakoyun'un telefonunu engellediği tespit edildi.

Asiye'nin katili Umit Karakoyun adliyeye sevk edildi. Asiye'nin katili Umit Karakoyun adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA SON CANLI YAYININI İZLEDİ

Cinayet büro amirliği ekipleri şüphelinin olay günü Atalay'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayının ardından takibe aldığını belirdi. Canlı yayını izledikten sonra sokağa çıkan saldırganın bir süre sonra genç kızı evine giderken görerek yanına yaklaştığı belirlendi.

YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kendisini sorgulayan polislere amacının konuşmak olduğunu söyleyen Ümit Karakoyun'un bir anda çevresinde polis olduğundan şüphelenerek belindeki silahı çıkarıp genç kızın çantasına koymaya çalıştığını iddia etti. Saldırgan, genç kızın silahı istememesi yüzünden aralarında yaşanan kargaşa sırasında silahın patladığını ve Atalay'ın vurulduğunu iddia etti.

GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ancak polis olayla ilgili elde ettiği görüntülerde şüphelinin genç kızı, bir otomobilin çevresinde kovaladığını bu sırada göğsünden vurduğunu belirledi. Yere düşen genç kızın kısa süre sonra yerden kalkmaya çalışmaya başlaması üzerine şüphelinin geri dönerek bu kez Asiye Nur Atalay'ı bu kez başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

KATİL TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan saldırgan Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakoyun  'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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