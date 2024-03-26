19 yaşındaki genci öldüren tokat | 2 çocuk tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından 14 yaşındaki E.Ö., 17 yaşındaki E.D., 16 yaşındaki E.A. ve 15 yaşındaki M.E.D. hakkında “Kasten öldürme" suçundan dava açıldı.



25 Ağustos 2023'te meydana gelen olay anına ait görüntülerin anlatıldığı iddianamede, Abdullah Şakun'un saat 17.14'te Çıksalın Parkı'na geldiği, 3 dakika sonra ayrıldığı suça sürüklenen çocuklar Şakun'un arkasından giderek kovalamaya başladıkları, daha sonra da E.A'nın maktulün sol kulak ve kafasına sertçe tokat attığı, tokat sesinin videodan duyulduğu, diğer şüphelilerin de tekme attıklarının görüldüğü yer aldı.

M.E.D.'nin maktulün kaçmasına engel olmak için kenarda beklediği, darbe alan Şakun'un kaçmaya çalıştığı ve şüphelilerin onu takip etmeye devam ettikleri, E.Ö'nün kaçmaya çalışan Şakun'un sırtına zıplayarak tekme attığı, ilk tokadı atan E.A. ise o esnada sokağı gözetlediği belirtildi.



TOKAT ÖLÜME GÖTÜRDÜ



Şakun'un, Çıksalın Semt Konağı'nın bahçesine ait demir parmaklıklı kapının arkasına sığınmasıyla saldırgan çocuklardan kurtulduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede saldırgan gençlerin Şakun'un sığınmaması halinde darbetmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettikleri kaydedildi. İddianamede, Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.

