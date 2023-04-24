1915 açıklamalarına Ankara'dan art arda tepkiler

1915 olaylarıyla ilgili yapılan açıklamalara Ankara'dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihin çarpıtıldığını söyledi.



Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir." dedi.



Açıklamalara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Yapılanı "yalan siyaseti" olarak nitelendiren Çelik, "Tarihte yaşanan olayları çarpıtan ve kendi çıkarları için husumet konusu haline getirmeye çalışan bu çıkar lobisini kınıyoruz. Bunların tek amacı husumet üretmek ve bölge barışını yok etmektir.İstismar ve çıkar lobisinin en büyük korkusu Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonun adım adım gerçekleşmesidir." açıklamasında bulundu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ermeni terör örgütlerinin binlerce Türk'ü öldürdüğü belirtildi. Tarihi vesikalarla tüm gerçekler ortadayken milletimize iftira atmaya çalışanları şiddetle kınıyoruz denildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Bizim tarihiminde soykırım yok, bu iddiaları ortaya atanların kendi tarihleriyle ve bugünleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da mesajında bu yıl da iki kez "soykırım" ifadesini kullandı. Ermenice "büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini de yer verilen açıklamada, "Hiçbir zaman unutulmaması vaadimizi yineliyoruz" denildi.