Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ters istikamette ilerleyen otomobilin karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ters yönde giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Dağçeşme Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir’den Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y.K. yönetimindeki otomobil, karşı yönden ters istikamette gelen M.Ö. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile S.T., P.K. ve E.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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