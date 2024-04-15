2 yaşındaki çocuk yalakta boğuldu

Sivas'ta evlerinin önünde oynarken hayvanların su içtiği yalağa düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki çocuk yalakta boğuldu

'ta 2 yaşındaki , düştüğü yalakta boğuldu.

Olay Sivas’ın Olukman Köyü'nde yaşandı.Gamze ve Kadir Koç çiftinin 2 yaşındaki kızları Nazlı Koç, evlerinin önünde oynarken hayvanların su içtiği yalağa düştü.

Olayı fark etmeyen aile, bir süre sonra çocuğu yalakta buldu. Nefes almayan çocuk, ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Nazlı Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babası hastane önünde sinir krizi geçirdi. Minik Nazlı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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