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2 yaşındaki çocuk yangın kurbanı

Aydın'da tek katlı bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki Mehmet Oğuz, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

2 yaşındaki çocuk yangın kurbanı

'ın Nazilli ilçesi Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ANNE VE BABA HASTANEDEYMİŞ

Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.

2 yaşındaki çocuk yangın kurbanı - 1

Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.

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