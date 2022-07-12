2 yaşındaki çocuk villa havuzunda boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir villada 2 yaşındaki Zeynep Mina Kades, kenarında oynarken düştüğü havuzda yaşamını yitirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.07.2022 - 13:23

2 yaşındaki çocuk villa havuzunda boğuldu

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Belek Mahallesi'nde Kurban Bayramı tatili için villa kiralayan Kades ailesinin dün saat 17.00 sıralarında evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.

Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.

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