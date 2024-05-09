Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Adana'da çocuklarının devlet korumasına verilmesi yüzünden tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldüren, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş, hakim karşısına çıktı. Cinayet anını anlatan Durmuş, “Bıçağı kime salladığımı bilmiyorum." deyip cesetlerin kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden durum olarak paylaştığını dile getirdi.

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te Özgür Durmuş, evde tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Özgür Durmuş hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Durmuş’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Durmuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Avukatlar ile sanığın yakınlarının salonda hazır bulunduğu duruşmada hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Özgür Durmuş, olay günü alkollü olduğunu tekrarladı.

Eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden Durmuş, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik." dedi.

"BİLİNÇLİ OLARAK YAPMADIM"

Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladığını yineleyen Durmuş, "Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için erteledi.

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