Üç kız kardeşe hırsızlıktan gözaltı

Samsun'da 2 farklı iş yerinden, ürünleri deneme bahanesiyle hırsızlık yapan Afganistan uyruklu üç kız kardeş gözaltına alındı.

Üç kız kardeşe hırsızlıktan gözaltı

'un İlkadım ilçesinde Afgan uyruklu M.R. (28), H.R. (34) ve H.R. (18) isimli üç kız kardeş, önce İstiklal Caddesi'ndeki M.B.'nin (38) sahibi olduğu giyim dükkanına girdi.

Kız kardeşler buradan deneme bahanesiyle toplam değeri 950 lira olan 3 farklı kıyafet çalıp, ardından aynı caddedeki M.Ö.'nün (21) aksesuar dükkanına gitti.

Üç kız kardeşe hırsızlıktan gözaltı - 1

Üç kardeş, yine aynı yöntemle buradan da değeri 800 lira olan 4 çelik bileklik çalıp kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

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