20 ilde ''Sibergöz-25'' operasyonu: 50 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 20 ilde eş zamanlı ''Sibergöz-25'' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

''DOLANDIRICILIK YAPANLARIN ESNELERİNDEYİZ''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, '''nitelikli dolandırıcılık'', ''çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi'' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.''