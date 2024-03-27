200 liralık festival çeki için izdiham

Diyarbakır’da bir alışveriş merkezinde bayrama özel kampanya düzenlendi. 600 kişiye 200 TL'lik festival çeki verilen kampanya izdihama neden oldu.



Merkez Bağlar ilçesinde giyim, ev eşyası, butik gibi mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezinde, bayrama özel indirim festivali düzenlendi.



İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde bulundu.



Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara yoğunluk olunca, AVM yetkilileri durumu kontrol altına almak için kepenkleri tekrar indirdi.



İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlileri, vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.