2019'da 2 bin orman yangını çıktı, 11 bin hektar alan kül oldu

2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı.



15 bin 417 futbol sahası büyüklüğüne denk geleni 11 bin 332 hektar alan kül oldu.



Milliyet Gazetesi'nin Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı istatistiklerinden derleği habere göre, yangınların yüzde 49’u “faili meçhul” kalırken, yüzde 33’ü sigara, piknik gibi ihmal içeren nedenlerle çıktı.



Bu ihmaller, 6 bin 529 hektar ormanı yok etti. Yangınların yüzde 5’i ise kasıtlı olarak çıkarıldı.



EN ÇOK ORMAN YANGINI MUĞLA'DA



2019’da en çok orman yangını 264 yangın ile Muğla’da çıkarken, en büyük zarar 146 ormanın yandığı İzmir’de yaşandı.

Türkiye’de yanan orman alanlarının yüzde 43’ü İzmir’deydi.



2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam orman alanı, 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı.



Son 4 yılda sadece yüzde 1 virgül 7 büyüme gerçekleşti.



NTV ORMAN YANGINI TATBİKATINDA