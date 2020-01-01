2020 Milli Piyango sonuçlarınızı kontrol ettiniz mi? (Milli Piyango sorgulama ekranı)

Milli Piyango sorgulama ekranı! 80 milyonluk dev ikramiye talihlilerini bulurken Google'da 2020 Milli Piyango içerikleri merak konusu oldu.



İşte Milli Piyango 2020 ile ilgili merak edilenler...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye dörde bölündü! İşte kazanan numaralar,

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.



Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.



Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.



Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.



Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yapıldı. 31 Aralık'ta yapılan yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtıldı.



2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiye tutarı ödendi.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ YAPILDI



31 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?



Çeyrek bilet: 20 TL,



Yarım Bilet: 40 TL,



Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

İşte 80 milyon TL'lik Milli Piyango ikramiyesi https://t.co/iAI8WjGVPH — Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (@MpiKurumsal) December 25, 2019

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.



Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.



Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.



Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.



18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.



2019 YILBAŞI İKRAMİYESİ HAZİNEYE DEVRETTİ



Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı ikramiyesinin talihlisini bulmasına saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.