2020 Milli Piyango sonuçları açıklandı (Milli Piyango sorgulama)

Milli piyango sorgulama ekranı! 80 milyonluk dev ikramiye talihlilerini bulurken Google'da 2020 Milli Piyango içerikleri merak konusu oldu.

İşte Milli Piyango 2020 ile ilgili merak edilenler...

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yapıldı. 31 Aralık'ta yapılan yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI



31 ARALIK MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çeyrek bilet: 20 TL,



Yarım Bilet: 40 TL,



Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SAHTE BİLET NASIL ANLAŞILIR?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

2019 YILBAŞI İKRAMİYESİ HAZİNEYE DEVRETTİ



Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı ikramiyesinin talihlisini bulmasına saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.